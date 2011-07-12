Клюєв переконаний, що Близнюк ефективно реалізовуватиме реформу ЖКГ

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ переконаний, що Анатолій БЛИЗНЮК на посту міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства ефективно реалізовуватиме реформу ЖКГ, а також додасть нового імпульсу розвитку будівельної галузі і регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ сказав під час церемонії представлення нового міністра колективу міністерства.

У свою чергу А.БЛИЗНЮК підкреслив, що має намір докласти максимум зусиль для виконання завдань, поставлених Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Анатолія БЛИЗНЮКА з посади голови Донецької облдержадміністрації і призначив його міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

1 червня п.р. В.ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства і Ю.ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.