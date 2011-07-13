КМДА пропонує Київраді підтримати проект рішення про припинення будівництва в центрі міста

Профільні управління Київської міської державної адміністрації за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА розробили і запропонували депутатам Київради на найближчому сесійному засіданні підтримати проект рішення про припинення здійснення будівництва в історичній частині міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, це рішення передбачає припинення здійснення нового будівництва в межах вулиць Ірининська, Рейтарська, Олеся Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська та Михайлівський провулок.

Також, в проекті рішення мова йде про необхідність розробки детального плану території буферної зони Софійського собору заради збереження історико-культурного комплексу.

«Ситуативну і трохи навіть жадібну забудову історичної частини міста, яка проводилася в попередні роки, та й зараз, і наслідки якої кожен киянин відчуває сьогодні, необхідно припинити. Дозволи на ведення такого будівництва були видані у попередні роки. Сьогодні чи не єдиним виходом з ситуації, що склалася, є введення тимчасової заборони на будівництво в історичній частині міста, аж доти, поки не будуть розроблені і затверджені Київрадою детальні плани історичних зон центру столиці», - прокоментував головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК.