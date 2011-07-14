Київрада призупинила будівельні роботи в межах вулиць, що входять в охоронну зону Софійського собору

Київрада призупинила будівельні роботи в межах вулиць Іринінська, Рейтарська, Олеся Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська та в Михайлівському провулку, що входять в охоронну зону Софійського собору.

Заборона на роботи триватиме до затвердження відповідного проекту детального плану території (ДПТ) буферної зони ансамблю споруд Софійського собору.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 73 з 103 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Дане рішення не поширюється на ведення нового будівництва споруд, необхідних для інженерного забезпечення та життєдіяльності міста.

Депутати доручили розробити проект ДПТ буферної зони Софії Київської Київській міській державній адміністрації. Фінансування розробки та затвердження проекту ДПТ здійснюватиметься за рахунок асигнувань з бюджету Києва на відповідні цілі.

Рішення прийнято, враховуючи протокол засідання Громадської гуманітарної ради, що відбулася під головуванням Президента України 17 березня цього року.

Метою прийняття рішення є необхідність врахувати рекомендації ЮНЕСКО стосовно українського об’єкту «Собор Святої Софії».