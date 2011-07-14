Для створення ОСББ потрібен держфонд для фінансової підтримки об'єднань – Кучеренко

Процес створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) має супроводжуватися формуванням державного фонду для фінансової підтримки об`єднань у питаннях першого капітального ремонту будинків.

Таку думку висловив голова Фонду підтримки регіональних ініціатив, міністр ЖКГ 2007-2010 рр. Олексій КУЧЕРЕНКО сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Я зараз констатую, без колосальної фінансової підтримки з боку держави цей процес (створення ОСББ – УНІАН) приречений. Він (процес – УНІАН) має супроводжуватися – це записано у програмі реформування (ЖКГ – УНІАН), це записано в програмі Президента – створенням спеціального фонду, який з боку держави забезпечуватиме фінансування і виконання зобов`язань по першому капітальному ремонту», - говорить О.КУЧЕРЕНКО.

За його словами, перший капітальний ремонт «треба розглядати в контексті тепло- і енергомодернізації, термомодернізації цього будинку». «В першу чергу, це сприятиме скороченню тепловитрат цього будинку і скоротить потенційне нарахування на нас з вами. Тобто, це інвестиційно привабливий проект», - говорить він

Окрім того, екс-міністр ЖКГ вважає за необхідне розробити держпрограму з модернізації житлового фонду: «Я упевнений, враховуючи досвід Казахстану, враховуючи досвід Російської Федерації, що має бути терміново розроблена державна програма модернізації житлового фонду. Не тільки будівництво нового, тому що ми на сьогодні концентрувалися тільки над тим, що треба будувати нове… у нас житловий фонд з кожним роком все більше занепадає і занепадає, і треба займатися модернізацією цього старого (житлового фонду – УНІАН), в якому живуть дві третини, напевно, населення України». О.КУЧЕРЕНКО відзначає, що в проекти модернізації житлових фондів можна залучити інвестиційні кошти. «Програма модернізації житлового фонду має стати національним пріоритетом України. Для значної частини населення країни це проблема майже виживання», - резюмував він.

Також, на його думку, на сьогодні необхідно прирівняти у правах житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) і об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСМД).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, станом на травень 2011 року в Україні було створено 12037 ОСББ. До кінця року планується створити ще 2,5 тис. таких об`єднань, таким чином, їх загальна кількість сягне 14,5 тис.