Київрада надала Одеській юридичній академії в постійне користування 5,7 га землі

Київрада надала Національному університету «Одеська юридична академія» в постійне користування земельну ділянку площею 5,7 га на Харківському шосе, 210 для будівництва, реконструкції з подальшим обслуговуванням будівель і споруд академії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 63 депутати Київради.

Цим рішенням депутати внесли зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва та концепції формування зелених насаджень, виключивши з переліку озеленених територій загального користування земельну ділянку площею 0,27 га з бульвару на Харківському шосе.

Згідно з документом рішення, на сьогодні земельна ділянка забудована.

Встановлено відповідно до Податкового кодексу, що розмір земельного податку становитиме 437 тис. грн.

Як відомо, президентом цієї академії є народний депутат Сергій КІВАЛОВ.