Експерт: вторинка Києва за півроку подешевшала на 2,8%, первинка - на 0,95%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за січень-червень ц.р. знизилася на 2,88%, на первинному ринку - на 0,95%.

Про це йдеться в огляді ринку житлової нерухомості Києва консалтингової компанії UTG («Українська торгова гільдія»), переданому УНІАН.

Згідно з оглядом, в ряді нових введених в експлуатацію житлових комплексів за даний період спостерігалося збільшення вартості житла до 12%.

За даними компанії, середня вартість первинного житла економ-класу в столиці в червні склала 1247 дол./кв.м, бізнес-класу - 2314 дол./кв.м, еліт-класу - 7753 дол./кв.м.

При цьому експерти компанії відзначають збільшення вартості житла еліт-класу за перше півріччя на 3,9%.

За оцінками компанії, на середину поточного року обсяг пропозиції на первинному ринку Києва становить близько 11-11,5 тис. квартир, на вторинному ринку - близько 9,5 тис. квартир.

За даними фахівців компанії, з літа 2010 року обсяг продажів житла на первинному ринку столиці збільшився на 40%, на вторинному - на більш ніж 10%. У нових житлових комплексах столиці за місяць в середньому продається близько 5 квартир.

При цьому основна частка угод здійснюється за рахунок власних коштів покупців, частка іпотечного кредитування становить не більше 7%. У той же час близько 20% покупців житла на первинному ринку користуються розстрочкою.

Експерти компанії очікують за підсумками поточного року збільшення обсягів введення нового житла в столиці на 5-7% порівняно з 2010 роком.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована e 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.