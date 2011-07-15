Вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова знизилася на 0,6% - експерт

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в червні ц.р. знизилася на 0,6% - до 5695 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Групп» (м. Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в червні подешевшало на 3% - з 9451,6 до 9168 грн./кв. м.

При цьому ціна на житло преміум-класу в червні практично не змінилася і склала 15725 грн./кв. м.

Довідка УНІАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги в сфері девелопмента від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об'єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму та українських Карпатах. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).