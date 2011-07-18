Створення регулятора ринку комунальних послуг стане базовою частиною реформи ЖКГ - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ переконаний, що створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) України стане складовою і базовою частиною реформи галузі житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА.

Перший віце-прем`єр вважає, що НКРРКП стане ефективним інструментом контролю якості та цін на послуги в галузі.

«Те, що нова влада взялася за реформу ЖКГ - показово. Адже стан цієї галузі миттєво відображається на щоденному якості життя, умовах побуту всіх 45 мільйонів громадян», - підкреслив перший віце-прем`єр.

За словами А.КЛЮЄВА, попередня влада не змогла цього зробити, хоча збиралася протягом тривалого часу. «Ми послідовно демонструємо готовність впроваджувати найнеобхідніші реформи», - наголосив він.

«Реформа ЖКГ мала усі шанси стати найбільш непопулярною, невипадково попереднім урядом вона була відкладена у «довгий ящик». Завдяки ретельному, але рішучому підходу нової влади ця реформа починає реалізовуватися. Ми реально розчищаємо «авгієві стайні», міняємо всю систему, починаючи зі сфери ЖКГ. Саме тут починається модернізація країни. Але місцева влада і самі громадяни повинні чітко розуміти, що лише з їхньою активною участю, разом ми зможемо створити комфортні умови для життя у нашій країні», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що 8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

Згідно з указом, комісія встановлюватиме тарифи на комунальні послуги відповідно до порядків формування таких тарифів і процедур їхнього встановлення, затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), до прийняття комісією нормативно-правових актів з питань формування і встановлення тарифів на комунальні послуги.

Також НКРРУ здійснюватиме контроль над дотриманням суб`єктами господарювання умов і правил здійснення певних видів діяльності у сфері теплопостачання та централізованого водопостачання і водовідведення, передбачених ліцензіями, виданими в установленому порядку, а також форм звітності, затверджених НКРЕ, до прийняття нормативно-правових актів з питань статистичної звітності.

Кабінет міністрів у місячний термін має забезпечити розробку проекту положення про НКРРУ, затвердити граничну чисельність працівників комісії з урахуванням зменшення граничної чисельності працівників НКРЕ, вирішити питання матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності комісії тощо.