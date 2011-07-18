Президент призначив Саратова головою Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №767 призначив Валерія САРАТОВА головою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП).

Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Президента.

Згідно з документом, членами НКРРКП стали Сергій ДУНАЙЛО, Дмитро ГРИГОР’ЄВ, Валерій КАЛЬЧЕНКО, Юрій ХІВРІЧ.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ указами №766 і 765 звільнив В.КАЛЬЧЕНКА і С.ДУНАЙЛА з посади членів Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ц.р. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.

2 червня В.САРАТОВ заявляв про те, що відмовився від пропозиції створити і очолити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до початку вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.