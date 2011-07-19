Розроблено проект програми модернізації водопровідного господарства Києва

У Головному управлінні комунального господарства КМДА завершили розробку проекту програми модернізації та розвитку водопровідного та каналізаційного господарства міста до 2020 року.

Проект переданий на узгодження в ПАТ «АК Київводоканал» і вже на початку серпня він буде поданий на розгляд депутатам Київради, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з проектом, для повного оновлення системи водопостачання та поліпшення якості питної води передбачено реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, оновлення споруд водопідготовки, будівництво заводів з виробництва гіпохлориду натрію і споруд механічного зневоднення опадів. Для впровадження належної системи контролю якості питної води буде проведено переоснащення лабораторій і закупівля нових приладів контролю якості води.

Для підвищення ефективності роботи каналізаційного господарства буде проведена реконструкція і будівництво нових каналізаційних колекторів і модернізація насосних станцій. Проектом передбачена модернізація Бортницької станції аерації, яка включає розробку і затвердження першого за часів незалежності проекту комплексної реконструкції станції. Також, за умови фінансування, будуть повністю замінені зношені і застарілі елементи мереж водопостачання та водовідведення.

Програмою передбачена не тільки модернізація існуючої інфраструктури, а й враховані потреби киян у найближчі 10 років, говориться в повідомленні.