«Форум-Інвест» ввів в експлуатацію житловий комплекс на вул. Краснова в Києві

Інвестиційно-девелоперська компанія «Форум-інвест» у липні ц.р. ввела в експлуатацію житловий комплекс по вул. Краснова, 19 у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, загальна площа 17-поверхового комплексу становить 16 тис. кв. м, житлова площа – 15,18 тис. кв. м, він розрахований на 90 квартир. Площа ділянки під забудову становить 0,177 га.

Сертифікат відповідності отримано компанією 18 липня ц.р.

Замовником будівництва виступає державне підприємство «Житлоінбуд», генеральним підрядником – компанія «ВІП Будтехніка».

Довідка УНІАН. ТОВ «Форум-Інвест» (м. Київ) - інвестиційно-девелоперська компанія, що здійснює діяльність у галузі інвестування й розвитку проектів житлової, офісної та торгової нерухомості. Заснована в 2003 році, має ряд реалізованих комерційних і житлових проектів у Києві та Київській області, а також об`єкти, що знаходяться на стадії проектування й будівництва (загальною площею понад 200 тис. кв. м).