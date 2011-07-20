НКРРКП за місяць має напрацювати проекти рішень з єдиної держполітики щодо тарифів на ЖКП

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) протягом місяця розробити проекти рішення для введення в Україні єдиної державної політики у сфері тарифоутворення на житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, розроблені проекти рішень уряд повинен затвердити протягом місяця. Відповідальність за цю роботу глава уряду поклав на профільного міністра.

При цьому М. АЗАРОВ доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Секретаріату Кабінету міністрів України у стислі терміни вирішити всі організаційні питання роботи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

«Доручаю Міністерству регіонального розвитку та будівництва разом з Секретаріатом Кабінету міністрів України негайно вирішити питання щодо розміщення комісії, укомплектування штатів, матеріально-технічного забезпечення роботи», - сказав прем'єр-міністр.

При цьому він зазначив, що головне завдання Нацкомісії полягає у виконанні доручення Президента України щодо впорядкування та обгрунтованості тарифоутворення.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 767 від 18 липня ц.р. сформував склад Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП), призначивши її головою Валерія САРАТОВА, членами - Сергія ДУНАЙЛО, Дмитра ГРИГОР'ЄВА, Валерія КАЛЬЧЕНКА і Юрія ХІВРИЧА.