Кабмін затвердив скоригований проект будівництва стадіону у Львові

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 672-р від 6 липня ц.р. затвердив скоригований проект і титул будови стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі у Львові до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість будівництва стадіону складе 2 млрд. 287 млн. 672,674 тис. грн., З яких вартість першого пускового комплексу становить 2 млрд. 011 млн. грн. Станом на 1 квітня ц.р. із загальної кошторисної вартості виконано робіт на суму 645,3 млн грн., у тому числі будівельно-монтажних робіт на 418,8 млн. грн.

Проектом передбачається, що загальна площа ділянки під забудову становить 696 368 кв.м, загальна площа забудови складе 46 255,3 кв.м, стадіон розрахований на 34 915 місць для глядачів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, на 8 червня ц.р. готовність стадіону (загальнобудівельні роботи без урахування інфраструктури) становила 65%. Вартість проекту оцінювалася в 2 млрд. 117,12 млн. грн., з яких було профінансовано 83,9%.