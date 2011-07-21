Затверджений порядок відшкодування відсотків за кредитами для будівництва готелів до Євро-2012

Кабінет Міністрів Україні своєю постановою № 760 від 6 липня п.р. затвердив Порядок і умови часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції і переоснащення об`єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться у тексті постанови, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, відшкодування здійснюється власникам об`єктів інфраструктури розміщення, вказаним у Державній цільовій програмі підготовки і проведення в Україні Євро-2012, які надаватимуть послуги з тимчасового розміщення (проживання) осіб, акредитованих УЕФА, в готелях категорії 5, 4 і 3 зірки, і залучили кредити, надані банками для будівництва, реконструкції і переоснащення таких об`єктів в рамках підготовки до Євро-2012.

Відшкодування виплачується щомісяця у розмірі, який становить різницю між сумою нарахованих і сплачених поточного року відповідно до кредитного договору відсотків за користуванням кредитами і сумою, яка виплачується позичальником за рахунок власних ресурсів (не менше 8% річних), але не більш 10% річних.

Відшкодування не може бути спрямоване на погашення штрафних санкцій і/чи інших боргових зобов`язань за користування кредитами.

Рішення про відшкодування ухвалюється Укрєвроінфрапроектом на підставі пропозицій, які вносяться конкурсною комісією з розгляду питань про визначення власників об`єктів, яким будуть частково відшкодовані відсотки за користування кредитами.

Склад і положення про конкурсну комісію затверджуються Укрєвроінфрапроектом за узгодженням з Мінфіном, Мінекономрозвитку і Мінрегіоном.