Влада Києва дасть неправдивий звіт про виконання рекомендацій ЮНЕСКО - Бригинець

Київська влада дасть неправдивий звіт про виконання рекомендацій ЮНЕСКО з приводу заборони на будівництво в історичних районах столиці.

Таку думку висловив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами О. БРИГИНЦЯ, київська влада не має наміру виконувати рекомендації Комісії всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про повний мораторій на будівництво неподалік від об'єктів культурно-історичної спадщини Києва. Про це, на його думку, свідчить запропонований головою КМДА Олександром ПОПОВИМ і підтриманий депутатами Київради законопроект про мораторій виключно на будівництво нових об'єктів.

«Я одразу можу сказати, що ми будемо обманювати ЮНЕСКО, тому що рішення Київради про мораторій, яке було прийнято кілька днів тому, воно ніяк не відповідає вимогам ЮНЕСКО. Йшлося про мораторій на будівництво висотних будівель, а ми взяли мораторій тільки на нове будівництво, а це абсолютно різні речі», - підкреслив О. БРИГИНЕЦЬ.

Як нагадує прес-служба, 19-29 червня поточного року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі пройшла 35 сесія комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ході сесії комітет розглянув стан об'єктів, внесених до списку всесвітньої спадщини, серед яких - Собор Святої Софії, Києво-Печерська Лавра та прилеглі монастирські споруди, а також «Ансамбль історичного центру міста Львова».

Комітет всесвітньої спадщини вимагає від України ввести мораторій на будівництво висотних споруд до тих пір, поки не буде проведена оцінка впливу на панораму. Крім того, комітет попросив подати на розгляд ЮНЕСКО остаточні плани всіх будівельних проектів, а також подати на розгляд до Центру всесвітньої спадщини не пізніше 1 лютого 2013 оновлений доповідь про стан збереження об'єктів.