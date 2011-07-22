Вторинка Києва буде дешевшати на 1-1,5% на місяць протягом 1,5-2 років

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (ССНУ) Олександр РУБАНОВ прогнозує зниження вартості житла на вторинному ринку Києва в межах 1-1,5% щомісяця протягом 1,5-2 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

О. РУБАНОВ зазначив, що в квітні поточного року на ринку житла столиці було зафіксовано чергове цінове «дно», коли середня вартість «готельок» становила близько 50 тис. дол., стандартної однокімнатної квартири - близько 70 тис. дол., двокімнатної квартири - близько 95 тис. дол., трикімнатної квартири - близько 125 тис. дол.

«Я думаю, що це цінове «дно» не останнє, тому що ми будемо ще фіксувати зниження вартості з динамікою приблизно 1-1,5% залежно від сегмента. За нашими прогнозами, цей процес ще триватиме досить довго, як мінімум 1,5-2 року. Тому чекати зараз якогось зростання, за нашими оцінками, дещо передчасно», - вважає президент ССНУ.

За його даними, з червня 2010 року по червень 2011 року середня вартість пропозиції житла на вторинному ринку Києва знизилася на 8,5% - з 1949 до 1787 дол./кв.м.

У свою чергу голова Національної Ради «Ріелторської палати України» Олександр БОНДАРЕНКО вважає, що тренд падіння вартості житла може бути не таким тривалим, а цінове «дно» може бути досягнуто через рік, після чого настане пожвавлення ринку і незначне зростання цін.

На думку експерта, на кінець листопада поточного року можна очікувати зниження вартості на вторинному ринку житла столиці на 6%.

При цьому президент ССНУ зазначив, що швидше за все знижується вартість неякісного, застарілого житла - «готельок» і «хрущовок», це пов'язано з тим, що покупці воліють купувати квартири в нових житлокомплексах з інфраструктурою. На думку А. РУБАНОВА, різниця між вартістю неякісного й нового житла буде рости.

За його даними, до кризи вартість «хрущовки» в центрі Києва становила 2-3 тис. дол./кв.м, у спальних районах - 1,7 тис.дол./кв.м, а сьогодні середня вартість житла в даній категорії житла становить 1,1-1,3 тис. дол./кв.м.

О. БОНДАРЕНКО також зазначив, що обсяг угод купівлі-продажу житла в Києві та Україні знизився в рази: якщо до кризи щомісяця в столиці укладалось 3,8-4,8 тис. угод, а в Україні - 350-400 тис. угод, то сьогодні така кількість угод проходить за рік.

Голова НС «Ріелторської палати України» додав, що в регіонах країни ринок житла характеризується зменшенням кількості угод, зниженням вартості житла, наближенням вартості житла на вторинному ринку до первинного, зниженням забудовниками рентабельності при будівництві житла до 10-12%. При цьому на первинному ринку купують тільки готове житло.