Законопроект про ріелторську діяльність спрямований на захист прав споживачів - експерти

Законопроект «Про ріелторську діяльність» спрямований на захист прав споживачів ріелторських послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Спілки консультантів з нерухомості Віктор НЕСІН сьогодні на прес-конференції.

«Революції на ринку через прийняття закону не буде, але «устаканиться» робота ріелторів... Споживач буде знати, за що він платить комісію», - сказав він.

Голова Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександр БОНДАРЕНКО пояснив, що різниця між даним законопроектом і законопроектом «Про ріелторську діяльність» від 2007 року, який парламент не підтримав, полягає в тому, що сьогоднішня редакція спрямована на захист прав споживачів ріелторських послуг, в той час як попередня версія захищала права ріелторів.

В. НЕСІН зазначив, що законопроект не ідеальний, але про недоліки документа можна буде говорити через рік після його вступу в силу.

О. БОНДАРЕНКО повідомив, що РПУ планує розробити національні стандарти роботи ріелторів після прийняття документа. За його даними, в РПУ на сьогодні входять 19 організацій у сфері ріелторської діяльності, три з яких мають всеукраїнський статус, 16 - регіональний статус.

Голова Нацради РПУ вважає, що у законопроекті не передбачено можливості для корупції з боку Ріелторської палати України, якою надано основні повноваження з регулювання ринку ріелторських послуг, про що говорять критики документа.

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр РУБАНОВ також упевнений в необхідності прийняття законопроекту, щоб врегулювати діяльність ріелторів.

«Якщо закон не приймуть, пройде рік, і ріелторської професії не буде», - додав він.

Довідка УНІАН. Законопроект № 8781 «Про ріелторську діяльність» зареєстрований народним депутатом Ігорем Прасоловим (Партія регіонів) e парламенті 7 липня 2011 року.

Документом закріплюється поняття «ріелтора», яким може бути будь-яка фізособа, яка має вищу освіту рівня бакалавра, що пройшла професійну підготовку та курс підвищення кваліфікації ріелторів. За результатами складання відповідного кваліфікаційного іспиту ріелтор отримує відповідні документи і реєструється в реєстрі ріелторів.

Суб'єктами ріелторської діяльності, згідно з документом, є зареєстровані фізособи-підприємці зі статусом ріелтора, що отримали сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності, а також юридичні особи, в складі яких на постійній основі працює не менше двох ріелторів, які отримали сертифікат суб'єкта ріелторської діяльності. Керівником юрособи-суб'єкта ріелторської діяльності може бути тільки ріелтор.

Відповідно до законопроекту, реєстр ріелторів і реєстр суб'єктів ріелторської діяльності веде Ріелторська палата України, яка є саморегулівною організацією, яка і визначає положення про ці реєстри та порядок видачі довідок з реєстрів.

Профпідготовка ріелторів здійснюється навчальними закладами, які уклали договори про співпрацю з Ріелторської палатою.

Органами управління Ріелторської палати виступають рада, правління, комісії та виконавча дирекція. Вищим керівним органом виступає рада з 10 членів.

У червні 2007 року Верховна Рада України не підтримала законопроект № 3499 «Про ріелторську діяльність», покликаний врегулювати на законодавчому рівні ріелторську діяльність на ринку нерухомості країни, автором якого виступав І. ПРАСОЛОВ.