Янукович призначив Аліпова заступником Близнюка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра Аліпова першим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Про це йдеться в указі № 778 від 25 липня ц.р.

Нагадаємо, 12 липня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким звільнив Анатолія БЛИЗНЮКА з посади глави Донецької облдержадміністрації і призначив його міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем'єра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Ю.ХІВРИЧА - з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Довідка УНІАН. О.АЛІПОВ з 16 квітня 2010 року обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації.