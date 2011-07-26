КМДА зайнялась перевіркою дотримання норм будівництва аквапарку на Оболоні

Київська міська державна адміністрація звернулась до ДП «ПІ Укрметротунельпроект» та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з проханням перевірити дотримання забудовником будівельних норм при будівництві аквапарку у торговельно-розважальному комплексі Dream Town на Оболоні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації відділу інформаційного забезпечення Київської міськдержадміністрації.

Як відомо, рішенням Київської міської ради від 10 липня 2003 року Оболонській районній раді у м. Києві були надані земельні ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів соціально-культурного призначення на Оболонському проспекті, а саме Блоку «А» та блоку «Б» торговельно-розважального комплексу Dream Town.

Інвестором проектування та будівництва даного об`єкту виступав ЗАТ «Трест Київміськбуд-1».

У повідомленні зазначається, що проектуванням будівництва займалося ДП «ПІ Укрметротунельпроект», як організація, яка має великий досвід проектування споруд, що стоять в несприятливих умовах.

У КП «Київський метрополітен» зазначають, що перед замовником будівництва були поставлені технічні вимоги в питанні виключення додаткових навантажень на несучу спроможність діючих підземних споруд метрополітену, зокрема, проектом будівництва об`єктів передбачено конструкцію споруди, яка повністю виключає обпирання її на тунелі діючого метрополітену. В повідомленні сказано, що палі палевого поля фундаменту об`єкту знаходяться на відстані 2 м від зовнішньої поверхні стіни тунелів метрополітену.

Крім того, зазначається, що «за рахунок коштів інвесторів виконано закріплення ґрунтів затунельного масиву методом «стінка в ґрунті» довжиною 650 п. м. та реконструкцію вентиляційних шахт з повною заміною вентиляційного обладнання на сучасне».

“Роботи на об`єкті виконувались згідно проектної документації, яка пройшла державну експертизу та отримала позитивний висновок і погоджена установленим порядком відповідно до вимог чинного законодавства України», - наголошують у КМДА.

У повідомленні також зазначається, що “за станом тунелів ведеться постійне візуальне та інструментальне спостереження з відображенням результатів в спеціальній технічній документації”. “На підставі отриманих даних, в період з серпня 2009 року до сьогоднішнього дня в зоні будівництва торгово-розважального комплексу (Блок «Б» Dream Town) змін в роботі штучних споруд не виявлено», - йдеться в повідомленні.

У «Київському метрополітені» стверджують, що споруда торгово-розважального комплексу (Dream Town блок «Б»), яка збудована над діючими тунелями метрополітену “загрози їх експлуатації не спричиняє, а комплекс виконаних робіт по закріпленню ґрунтів навколо тунелів дозволив захистити тунелі від спливу ливневих вод, стабілізувати просідання тунелів, що в свою чергу дозволило відновити проектні швидкості руху поїздів”.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня газета “Україна молода” ((№118 (4125)) цитувала фахівців, які висловлювали сумніви у стовідсоткових гарантіях безпеки при будівництві та експлуатації Dream Town.