У Житомирі ціни на нерухомість залишаються незмінними вже півроку

У Житомирі ціни на нерухомість не змінюються вже півроку і фактично залишаються на рівні початку цього року

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив житомирський експерт з нерухомості та засновник агентства нерухомості "Актив +" Сергій ФОРЕСТ.

За його словами, «єдине, що користується популярністю в літній період на ринку нерухомості, так це будинки в приватному секторі та земельні ділянки».

Ціна однокімнатної квартири в п'ятиповерховій «хрущовці» станом на 26 липня п. р. складає 24 000-28 000 у.о. За придбання двокімнатної квартири потрібно заплатити від 30 000 до 36 000 у.о., а трикімнатну можна купити за 37 000-40 000 у.о.

Вартість однокімнатної квартири поліпшеного планування коливається від 27 000 до 31 000 у.о. Двокімнатну квартиру такого ж планування можна придбати за 36 000-45 000 у.о., а трикімнатна обійдеться у 45 000-50 000 у.о. Ціна залежить від місця розташування квартири, наявності ремонту і т.п.

Малосімейка коштує від 20 000 до 25 000 у.о. Ціна кімнати в гуртожитку «стартує» від 7 000 у.о. Бажаючому стати господарем приватного будинку зі зручностями і ділянкою не менше 10 соток, доведеться заплатити мінімум 80 000 у.о. Ціни на земельні ділянки під забудову коливаються від 2 000 до 5 000 у.о. за сотку.

Оренда квартир на літній період залишається без змін. С. ФОРЕСТ переконаний, що пожвавлення продажів та оренди нерухомості почнеться з вересня і зараз в Житомирі - найвдаліший час для придбання житла.

Нагадаємо, що в Житомирі у січні 2011 р. ціни на нерухомість знизилися щодо грудня 2010 р. в середньому на 4%.