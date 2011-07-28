На Хмельниччині порушено 14 кримінальних справ у сфері ЖКГ

На Хмельниччині за I півріччя порушено 14 кримінальних справ у комунальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління державної служби з боротьби з економічними злочинами УМВС України в Хмельницькій області підполковник міліції Віталій БОНДАРЧУК.

За його словами, одним з основних видів правопорушень у сфері ЖКГ є розкрадання бюджетних коштів шляхом фіктивного укладання і підробки договорів та актів виконаних робіт між комунальними підприємствами та приватними фірмами. У цьому напрямку працівниками УДСБЕЗ задокументовано 7 злочинів. “До прикладу, правоохоронцями викрито злочинну діяльність службових осіб державного підприємства, які в інтересах одного з комерційних підприємств підписали акти виконаних робіт з будівництва системи опалення школи та привласнили бюджетні кошти в сумі 460 тисяч гривень, виділених на впровадження новітніх технологій для обігріву та гарячого водопостачання”, - розповів він.

Крім того, службові особи комунального підприємства теплового господарства, розташованого в Старокостянтинівському районі, з метою незаконного одержання субвенцій з держбюджету в тарифи на послуги теплопостачання включили адміністративні витрати в розмірі більше як 5%, «заробивши» 219,1 тис. грн.

Загалом, від початку цього року правоохоронці області у комунальній сфері виявили 27 корисливих злочинів. Збитки за порушеними кримінальними справами сягнули понад 2,5 млн. грн.