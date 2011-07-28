У закон щодо розрахунків за ЖКП внесено зміни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги і підвищення якості їхнього надання».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.

Ним вносяться поправки до законів «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та Господарський кодекс України, якими уточнюється порядок розрахунків за житлово-комунальні послуги та окремі норми щодо поліпшення якості їхнього надання.

Змінами до Господарського кодексу України передбачено, що оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за фактично відпущену енергію.

Крім того, законом внесено зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги». якими передбачено, що комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їхня повторюваність встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства на підставі діючих стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду.

Також передбачається, що комунальні послуги не надаються в міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Міжопалювальний період повинен починатися і закінчуватися одночасно для всіх категорій споживачів.

Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно за винятком часу перерв на ліквідацію наслідків аварій або дії непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії непереборної сили потребує більше однієї добі, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов`язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш ніж за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

Виконавець/виробник зобов’язаний провести перерахунок вартості комунальної послуги у разі перерви у її наданні для кожного із споживачів протягом місяця з часу її настання. Перерахунок повинен бути відображений у платіжних документах, надісланих споживачам за поточний або наступний розрахунковий період.

Договір не може містити умов, які вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом міністрів України.

Плата за надані житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Платіжний документ може містити графи, у яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити граф, у яких вказуються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, які передбачені діючими тарифами.