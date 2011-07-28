Нацкомісія з регулювання ринку компослуг повноцінно функціонуватиме не раніше вересня

Повноцінного функціонування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України слід чекати не раніше вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член комісії Сергій ДУНАЙЛО.

За його словами, на сьогодні лише проходить процес узгодження положення про комісію, а також проходить формування апарату і штату регулятора.

За словами С.ДУНАЙЛА, на завершення цих процедур буде потрібно від 1 до 2 місяців.

«Потрібно ще десь місяць-два», - сказав ДУНАЙЛО, уточнивши при цьому, що на даний момент комісія ще навіть не одержала статус юридичної особи.

Разом з тим, С.ДУНАЙЛО повідомив, що сьогодні очікується проведення першого ознайомлювального засідання органу, на якому члени комісії зустрінуться з ліцензіатами в сфері ЖКГ (міськводоканали, теплокомуненерго).

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до початку вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.