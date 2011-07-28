Близнюк у вересні представить нову стратегію діяльності Мінрегіонбуду

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК у вересні поточного року має намір представити нову стратегію діяльності міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні, 28 липня, повідомив в інтерв'ю журналістам.

За його словами, на сьогоднішній день Міністерство з питань житлово-комунального господарства та Міністерство регіонального розвитку та будівництва знаходяться в процесі ліквідації, яка ще не завершена.

«Мені необхідно буде прийняти багато рішень, у тому числі непопулярних, щодо скорочення близько 72 осіб», - сказав міністр.

За даними А. БЛИЗНЮКА, сьогоднішня чисельність міністерства складає 359 чоловік.

Він також зазначив, що керівництво міністерства повністю укомплектоване і складається з першого заступника Олександра АЛІПОВА, який буде курирувати житлово-комунальне господарство, заступників Григорія СЕМЧУКА (керівник апарату) і Дмитра ІСАЄНКА (відповідає за сферу будівництва).

«На сьогоднішній день я формую структуру. Після затвердження Кабміном граничної чисельності, я зможу завершити процедури ліквідації старих міністерств і вже затвердимо нову структуру. На початку-середині вересня я готовий буду публічно разом зі своїми заступниками та громадськістю представити вам узгоджену Кабінетом міністрів і Президентом стратегію діяльності міністерства по кожному з напрямків», - сказав А. БЛИЗНЮК.

Міністр зазначив, що його персональна відповідальність зосереджена у трьох блоках - житлово-комунальне господарство, будівництво і регіональний розвиток.

А. БЛИЗНЮК також заявив про наміри бути відкритим і обговорювати з громадськістю єдину політику реформування ЖКГ, а також підготувати ідеологію стимулювання будівництва, у тому числі житлового.

На його думку, щоб технічно переоснастити систему житлово-комунального господарства, необхідно в середньому по кожному регіону вкласти 40 млрд грн.

Коментуючи прийнятий парламентом у першому читанні Житловий кодекс, глава відомства повідомив, що буде розглядати його разом з громадськістю і ЗМІ.

Відповідаючи на питання про недобудови, А. БЛИЗНЮК сказав, що «у нас на сьогоднішній день є 100% інвентаризації по кожному регіону недобудов - це десятки тисяч об'єктів. У Київській області - понад 1,6 тис. об'єктів».

Міністр уточнив, що до вересня ц.р. міністерство підготує пропозиції щодо обсягу фінансування для завершення будівництва недобудов на 2012 рік.