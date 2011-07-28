Київрада тимчасово заборонила будівництво в історичній частині міста

Київська міська рада прийняла рішення про припинення проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель в межах вулиць Ірининської, Рейтарської, О. Гончара, Великої Житомирської, Михайлівської та Михайлівського провулка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, заборона діє до затвердження відповідного проекту детального плану території буферної зони ансамблю споруд Софійського собору та з урахуванням пропозицій робочої групи з перевірки дотримання вимог збереження пам'яток і традиційного характеру середовища при забудові та реконструкції в межах центрального історичного ареалу міста Києва.

Як відзначили в прес-службі, прийняте рішення не поширюється на здійснення будівництва споруд, необхідних для інженерного забезпечення та життєдіяльності міста.

Документом зобов'язано Київську міську державну адміністрацію забезпечити розробку проекту детального плану території буферної зони Софійського собору і покладено координацію розробки проектів на цій території.