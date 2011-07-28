Янукович в жовтні відкриє у Львові євростадіон

Урочисте відкриття євростадіону у Львові відбудеться 28 жовтня за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сьогодні у Львові сказав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації.

«Президент України урочисто відкриє стадіон 28 жовтня, а перший матч на цьому стадіоні буде проведено вже 15 листопада між збірними України та Австрії», - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

Він зазначив, що після завершення чемпіонату стадіон буде приймати як футбольні поєдинки місцевих команд, так і різні культурні та розважальні заходи.

Віце-прем'єр зауважив, що конкурс на назву львівської футбольної арени буде оголошено після Євро-2012.

«Робоча назва на сьогодні - «Арена Львів». Ми довго радилися з УЄФА, хотіли в цьому році провести конкурс, але до Євро-2012 комерційної назви стадіон не може мати», - підкреслив Б. КОЛЕСНИКОВ.