Мінрегіонбуд запропонує проекти у сфері ЖКГ на 700 млн. дол. у 2012 році

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує запропонувати проекти у сфері ЖКГ на 700 млн. дол. для фінансування в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

«Наступного року ми готуємо під готові проекти на 700 млн. дол. фінансування. Скільки вони приймуть – це десята тема, але ми готуємо на цю суму», - сказав він.

Міністр також зазначив, що міністерство звертатиметься до донорських організацій, щоб розробити як мінімум два проекти, «які 100% донорськими і кредитуючими організаціями будуть прийняті».

Зокрема, один з проектів стосується фінансування першого капітального ремонту в житлових будинках, де створені об`єднання співвласників багатоквартирних будинків. Передбачається, що кошти на капремонт виділятимуться за умови співфінансування з бюджетів, соціально відповідального бізнесу і жителів (мінімум 5%).