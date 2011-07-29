Київська влада вважає, що їй вдалося частково зупинити будівельний безлад

12:52, 29 липня 2011
Нерухомість
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У Київській міській державній адміністрації вважають, що їм вдалося зупинити частковий будівельний безлад у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови Київської міськдержадміністрації Михайла КУЧУКА.

Зокрема, за його словами, міська влада зробила все можливе, в рамках своїх повноважень, щоб скандальні забудови міста були зупинені. Тимчасова комісія з перевірки об'єктів, які будуються в центральній історичній частині Києва, виявила ряд порушень різного характеру і направила свої висновки до правоохоронних органів, прокуратури і суду, повідомив заступник голови КМДА.

«Зараз всі документи, в тому числі й про знесення ТОЦ на Хмельницького, 7, знаходяться в суді, а забудовник не має дозволу на виконання будівельних робіт.

Нам вдалося зупинити будівельний безлад у місті, проте в основному лише щодо рішень, які видані недавно. Безумовно, дуже важко припинити те, що будують за рішеннями, виданими 5 років тому», - підкреслив М. КУЧУК.

Заступник голови КМДА стверджує, що міська влада оперативно реагує на сигнали про порушення під час будівництва і на місці з'ясовує всі обставини. Наприклад, зазначив він, за проектом на вул. Флоренції, 9-А, повинна проходити реконструкція насосної станції, підвального теплопункту, проте ці об'єкти були знесені й забудовник запланував побудувати офісний будинок. Зараз роботи зупинені, всі дозволи - скасовані.

М. КУЧУК також нагадав, що на попередній сесії Київради було прийнято рішення про призупинення здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель в межах центрального історичного ареалу міста. Рішення було розроблено Київською міською державною адміністрацією та винесено на розгляд депутатів за поданням голови КМДА Олександра ПОПОВА, сказав він.

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