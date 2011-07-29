Київська влада обіцяє віддати у власність ОСББ прибудинкові території та підвали

Київська влада віддасть у власність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків прибудинкові території та приміщення нежитлового фонду, які знаходяться на балансі ОСББ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника начальника Головного управління житлового господарства Сергія КРУШАНОВСЬКОГО.

«Сьогодні до міської адміністрації звернулися 147 ОСББ з проханням оформити у власність прибудинкові території. Зараз ми розробляємо механізм, який дещо спростить і прискорить процедуру передачі прибудинкових територій на баланс ОСББ. Крім того, якщо будинок знаходиться на балансі ОСББ, мешканці зможуть використовувати і приміщення нежилого фонду», - сказав С. КРУШАНОВСЬКИЙ.

Також він зазначив, що частина столичних ОСББ здають в оренду прибудинкові території, а в приміщеннях нежитлового фонду організують приватну підприємницьку діяльність.

«Що там буде - це особиста справа мешканців. Можна посадити квіти, влаштувати клумби або зробити паркінг і заробляти гроші. У Києві є ОСББ, які за рахунок оренди взагалі не платять за обслуговування будинку та прибудинкових територій», - зазначив С. КРУШАНОВСЬКИЙ.