Конфедерація будівельників розробить законопроект зі скорочення термінів набуття права на землю

Конфедерація будівельників України планує за місяць розробити концепцію реформування земельного законодавства, яка припускає спрощення процедур і скорочення термінів набуття права на землю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі конфедерації.

«Впровадження реформи передбачає створення нового законопроекту, згідно з яким буде внесено зміни до інших законів України. В результаті реформи зменшаться терміни землевідведення мінімум у 5 разів, замість двох сесій органів місцевого самоврядування - одна. Процедура землевідведення стане прозорішою і як наслідок – український ринок землі стане привабливим для інвесторів», - сказав голова ради директорів Конфедерації будівельників України Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Зміни до законодавства також передбачають заміну отримання дозволів на проведення землевідведення на «заявочний» механізм, виключення процедури узгодження місця розташування об`єкту для всіх видів об`єктів (окрім об`єктів стратегічного значення), виключення з процесу відведення земельної ділянки процедури проведення стратегічного значення експертизи землевпоряджувальної документації (крім земельних ділянок стратегічного значення), спрощення процедури відновлення договорів оренди земельних ділянок і визначення виняткового переліку підстав для відмови органом влади в такому продовженні, вдосконалення процедури використання права оренди земельної ділянки або його частини, спрощення отримання прав на землю для розміщення тимчасових споруд і організації проведення будівельних робіт згідно з планом організації будівництва (без конкурсу) тощо.