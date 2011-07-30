Населення України у січні-червні за сплатило ЖКП на 102,8%

Жителі України у січні-червні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 20,6 млрд. грн., що становить 102,8% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП зафіксовано в Закарпатській, Львівській і Сумській областях (115,4-111,6%), найнижчий – у Криму, Севастополі і Дніпропетровській області (94,7-96,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в червні ц.р. збільшилися на 23,9% порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 226,6 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2011 року зменшилася на 3,3% порівняно з травнем, і на початок липня 2011 року становила 10 млрд. 708,6 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 3,2 місяця. Зменшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, у червні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 28,3% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 23,6%, за вивіз побутових відходів – 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,1%, за газопостачання – 20,2%.

У січні-червні 2011 року населення сплатило за електроенергію 4 млрд. 423,5 млн. грн., що становить 125,8% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди зафіксовано в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (229,2-180,1%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Житомирській областях (76,4-83,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок липня 2011 року становила 3 млрд. 365 млн. грн.

У січні-червні 2011 року населення України уклало 43,7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 102,1 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 96,9 млн. грн.