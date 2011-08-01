Оренда офісних площ в Києві до кінця року може зрости на 5% - експерт

Вартість оренди офісних площ у Києві в другому півріччі ц.р. у високоякісних об'єктах може вирости в межах 5%, в окремих випадках - 10%.

Про це йдеться в огляді комерційної нерухомості за перше півріччя 2011 року компанії Aurora Development, переданому агентству УНІАН.

Згідно з оглядом, протягом першого півріччя 2011 року орендні ставки на офісні приміщення в Києві у всіх класах об'єктів не продемонстрували значних змін. Тим не менш, спостерігалися незначні коливання в бік збільшення в деяких об'єктах в центральному діловому районі (2-15%) і незначне зниження ставок на околиці міста у деяких об'єктах класу «С» на рівні 5-10%. У поодиноких об'єктах класу «А» і «В+» спостерігалося зростання орендних ставок на рівні 15%.

При цьому зростання орендних ставок на рівні 2-7% спостерігався на офіси площею до 300 кв. м, розташовані в центральному діловому районі міста, а також у деяких об'єктах "В" класу, де рівень вакантності був нижче 10%.

За даними компанії, на сьогодні місячна вартість оренди 1 кв. м офісних площ класу «А» складає 35,09 дол., класу «В +» - 24,69 дол., класу «В» - 20,27 дол., класу «С» - 14,36 дол.