Ставки оренди на торгові площі в Києві в ц.р. виростуть до 15% - прогноз експертів

Вартість оренди торговельних площ у Києві за підсумками 2011 року може зрости на 12-15%.

Про це йдеться в огляді комерційної нерухомості за перше півріччя 2011 року компанії Aurora Development, переданому агентству УНІАН.

Відповідно до огляду, у першому півріччі 2011 орендні ставки в торгових центрах (ТЦ) і торговий-розважальних центрах (ТРЦ) на приміщення торгової галереї (150-250 кв. м) Києва зросли в середньому на 4,68% - до близько 79 дол./кв. м/місяць (з урахуванням ПДВ).

Ставки оренди для бутіків і торгових галерей площею до 250 кв.м на кінець першого півріччя 2011 р. коливаються в діапазоні 65-200 дол./кв. м/місяць.

Для якірних орендарів, що займають площу від 1 500 кв. м, ставки оренди залишилися на рівні 10-25 дол./кв. м/місяць.

При цьому найвищі ставки оренди зафіксовані для галерей одягу та взуття, невеликих площ у прикасовій зонах гіпермаркетів, поблизу вхідних груп і навігаційних розв'язок (ліфтів, сходів). У найбільш відвідуваних об'єктах ставки оренди досягають 220-250 дол./кв. м/місяць.

У компанії зазначили, що серед тенденцій першого півріччя спостерігається зміцнення схеми фіксованої мінімальної орендної ставки плюс відсоток від обороту, який залежить від орендованої площі та типу продукції, що продається (коливається від 5% до 15%).

При цьому у знову укладених договорах оренди фіксується щорічна індексація ставок оренди мінімум на 10-15% на рік.