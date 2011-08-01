Вторичка в Києві в липні подорожчала на 0,6% - до 2149 дол./кв. м

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в липні ц.р. виросла на 0,6% - до 2149 дол. / кв. м, повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному порталі «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у липні вартість однокімнатних квартир не змінилася, залишившись на рівні 1916 дол. / кв. м, двокімнатні квартири подорожчали на 0,9% - до 2174 дол. / кв. м, трикімнатні - на 0,4% - до 2161 дол. / кв. м, а чотирикімнатні - на 0,1% - до 2642 дол. / кв. м.

За даними аналітиків порталу, в структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі - 44% (7643 квартири), квартири, розташовані на Лівому березі становлять 35% (6039 квартир), в центрі Києва - 21% (3618 квартир).

Фахівці порталу відзначають, що частка квартир, вперше виставлених на продаж, в липні становила 7,9% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 5,5% нижче середньозваженої ціни червня і становила 2019 дол. / кв. м.

У загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 24%, 2-кімнатні - 32%, 3-кімнатні - 35%, 4-кімнатні - 9%.

В огляді проаналізовано 18146 квартир на вторинному ринку столиці.