Жителів Луганської області можуть залишити без води і без світла

ТОВ «Луганськвода» через борги перед енергокомпанією може залишити жителів області не лише без води, а й без світла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» Вікторія КОЛОМЄЄЦЬ.

Вона пояснила, що «Луганськвода» продовжує не повною мірою розплачуватися за спожиту електроенергію. Так, в липні, за оперативними даними, підприємство мало заплатити за спожиту електроенергію 21 млн. 142 тис. грн. Проте від «водників» надійшло лише 9 млн. 348 тис. Таким чином, «Луганськвода» за спожиту електроенергію в липні сплатила лише 44,2%.

В цілому борги ТОВ «Луганськвода» перед енергокомпанією, за оперативними даними на 1 серпня 2011 року, досягли 267 млн. 111 тис. грн. «Луганськвода», згідно з укладеними угодами, має розплачуватися на 100%.

Як заявила В.КОЛОМЄЄЦЬ, недоплата з боку водопостачальних підприємств не дозволяє ВАТ «ЛЕО» в повному обсягу розплатитися з «Енергоринком», як того вимагає договір, укладений енергетиками з державним підприємством. У разі невиконання договірних зобов`язань перед ДП «Енергоринок» не тільки підприємству загрожують серйозні штрафні санкції, а й в цілому області – обмеження її енергопостачання.

За словами в.о. директора енергозбуту – керівника департаменту енергозбуту ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» Сергія ГОРОБЦОВА, згідно з умовами договору, обмежити постачання електроенергії ДП «Енергоринок» має повне права. У разі, якщо «Енергоринок» вирішить скористатися цим правом, то відключать будь-яку з ліній, якою здійснюється транзит електроенергії в мережі ТОВ «ЛЕО». «Ніхто не може передбачити, яку саме відключать лінію, у будь-якому разі, постраждають і ті споживачі, які сумлінно сплачують за спожиту енергію», - наголосив він.