Чернігівська міськрада затвердила нові ставки земельного податку та орендної плати за землю

Депутати Чернігівської міської ради на черговій сесії 29 червня затвердили нові ставки земельного податку, а також встановили розмір орендної плати за землю в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сесії депутати внесли зміни щодо збільшення земельного податку лише в один пункт.

Згідно з рішенням, ставки земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки в користуванні або власності зростуть з 0,06 коп. до 0,12 коп. за 1 кв. м - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); з 0,10 коп. до 0,50 коп. за 1 кв. м - для індивідуального гаражного будівництва; з 0,03 коп. до 0,06 коп. за 1 кв. м - для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва, городництва. Цей пункт рішення набуде чинності з 1 січня 2012 року. Інші - з моменту публікації рішення сесії міськради.

Ставки податку на земельні ділянки на територіях та об`єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов`язано з функціональним використанням цих територій, нараховуються із застосуванням коефіцієнтів 1,5-7,5. Крім того, величина орендної плати за землю для земель житлової та громадської забудови, промисловості, транспорту, зв`язку та технічної інфраструктури, рекреаційного призначення встановлена на рівні 3-кратного розміру земельного податку. У той же час, обчислення розміру орендної плати за землю буде проводитися з урахуванням коефіцієнтів індексації грошової оцінки земель Чернігова. В окремих випадках розмір орендної плати може бути збільшений на пленарному засіданні сесії міської ради за пропозиціями постійних комісій.

За словами начальника управління земельних ресурсів Юрія ТИТАРЕНКА, в результаті збільшення ставок земельного податку та розміру орендної плати очікується збільшення надходжень до міського бюджету.

"Планується зростання платежів на 1-1,2 млн. грн. на рік", - сказав він.