«Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» представляє новий стандарт якості теплоізоляції ISOVER G3 touch

Компанія «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» представляє на українському ринку новий стандарт якості теплоізоляції - ISOVER G3 touch.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, під час виробництва мінеральної вати ISOVER використовується нова рецептура на основі натуральних компонентів. В результаті матеріал стає приємнішим на дотик і набуває характерного медового кольору.

Нова рецептура дозволяє зробити продукт теплішим: матеріали ISOVER стандарту G3 touch мають поліпшені теплоізоляційні властивості та забезпечують надійний захист від шуму. У будинку стає комфортніше, витрати на його опалення зменшуються.

При цьому нові матеріали ISOVER безпечні, не займисті і довговічні, а також стійкі до впливу вологи.

Новий стандарт якості ISOVER G3 touch гарантує комфортне застосування продуктів. М`який на дотик матеріал володіє пружністю і міцністю та демонструє відмінну відновлюваність після розпакування.

«Ми хочемо зробити комфорт доступним для широкого кола людей і хочемо, аби нашим покупцям було і приємно працювати з якісним продуктом, і приємно жити в будинку, утепленому теплоізоляцією ISOVER, - зазначив директор компанії «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» Микола ТРОЇЦЬКИЙ. - «Територія комфорту» - це не просто декларація чи гасло. Ми вибрали девіз «Територія комфорту» як головний напрямок розвитку компанії і маємо намір і надалі пропонувати нові комфортні рішення нашим покупцям».

Довідка УНІАН. Група «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) заснована в 1665 році у Франції як королівська дзеркальна мануфактура (Royal Mirror Glass Works). В даний час до її складу входять 1500 компаній з 64 країн світу. Постійний штат налічує близько 190 000 співробітників. Обіг «Сен-Гобен» за підсумками 2010 року склав 40,12 млрд. євро, чистий прибуток - 1,1 млрд. євро. Група «Сен-Гобен» входить в TOP-100 промислових корпорацій світу. Її акції котируються на фондових біржах Парижа, Лондона, Брюсселя, Цюріха, Амстердама і Франкфурта.

«Сен-Гобен» - світовий лідер у виробництві та продажу будівельної продукції і один з найбільших в світі виробників плоского скла для будівництва та транспорту.

Сектор «Сен-Гобен Будівельна Продукція» - один з найбільших в групі і складає близько 25% у її загальному обігу. Сектор представлений декількома напрямками: виробництво мінераловатної ізоляції (ISOVER), гіпсокартону та гіпсових сумішей (GYPROC, RIGIPS), будівельних розчинів (WEBER VETONIT), акустичних стель і панелей (ECOPHON), труб (PAM). «Сен-Гобен Будівельна Продукція» займає ключові позиції в кожному бізнесі і є світовим лідером на ринку будівельних матеріалів.

Компанія «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» працює на українському ринку з 1995 року.

Продукція ISOVER забезпечує ефективний захист від холоду і шуму, підвищує комфорт та енергоефективність будинку. Теплоізоляція ISOVER довговічна і безпечна для здоров`я людини і навколишнього середовища.