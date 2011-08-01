У Києві в липні продано 1819 квартир – експерт

У Києві в липні продано 1135 квартир на вторинному ринку і 684 - у недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (52% операцій), 34% доводиться на однокімнатні квартири і 14% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (68%) доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 22% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 10% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 418 дол./кв.м на вторинному ринку (1 266 дол./кв.м - на первинному ринку).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 906 дол./кв.м на вторинному ринку (2 472 дол./кв.м - на первинному ринку).

Нагадаємо, за підсумками червня 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 050 квартири, на первинному ринку – 613 квартир.