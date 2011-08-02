Мер Севастополя: зниження ставок по кредитах - головна умова завершення будівництва

Зниження ставок по кредитах - головна умова завершення розпочатого до кризи будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА заявив у понеділок на брифінгу для журналістів.

«Головне завдання сьогодні, і я про це говорив прем'єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, полягає в тому, щоб вирішити питання зниження ставок по кредитах, у тому числі за рахунок російських банків», - зазначив він.

За словами керівника міста, він розібрався в ситуації з незавершеним будівництвом в Севастополі, і вважає, що для вирішення існуючих проблем в першу чергу необхідно вирішити питання кредитування будівельних об'єктів, готових на 80-90%. «Існуючі 22-процентні ставки українських банків не влаштовують забудовників. Більшість недобудованих об'єктів були закладені ще до кризи, за зовсім іншими цінами. Тому головне завдання сьогодні полягає в тому, щоб вирішити питання зниження ставок по кредитах, у тому числі за рахунок російських банків», - підкреслив В.ЯЦУБА.

Голова МДА додав, що найближчим часом у нього відбудеться зустріч з керівництвом севастопольського відділення російського банку ВТБ, на якій обговорюватиметься питання кредитування інвесторів, готових завершувати будівництво незакінчених об'єктів.

Разом з тим, як зазначив В.ЯЦУБА, «податкова інспекція, ДАБК і управління капітального будівництва Севастопольської міської держадміністрації готують інформацію, яка буде оприлюднена, про тих забудовників, які не виконали свої інвестиційні зобов'язання.

Як додав мер, зараз вже по вісімнадцяти таких об'єктах йдуть судові розгляди. «Також є проблеми з дисципліною ведення будівельних майданчиків, і сьогодні ДАБК та інші інспекції також займаються цим питанням. Все це поточні стандартні питання будівельного комплексу, і ми будемо їх вирішувати», - сказав голова МДА.