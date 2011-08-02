Формування фонду для оренди житла молодими сім'ями може початися тільки в 2013 р.

В Україні в 2013 році може початися формування маневреного фонду для оренди житла молодими сім'ями без права викупу.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За його словами, створення такого фонду передбачено презентованим сьогодні законопроектом «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом».

«Цілком можливо, що з 2013 року почнеться формування такого фонду. Цю ідею повинні підтримати народні депутати», - сказав глава правління фонду.

Він уточнив, що фонд буде створюватися протягом декількох років.

Згідно з законопроектом, передбачається, що житло, яке надається молоді в оренду, не підлягає відчуженню, суборенді, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

За словами Л.РИСУХІНА, планується, що орендна плата за таке житло буде складатися з оплати житлово-комунальних послуг та плати за утримання житла експлуатуючої організації. «Орендної плати, яку зверху сьогодні платять молоді сім'ї, не повинно бути», - додав він.

При цьому передбачається, що молоді сім'ї, користувачі такого житла, мають право на житлові субсидії.

У законопроекті також йдеться про те, що житловий фонд для надання молодим сім'ям житла в оренду без права викупу створюється за рахунок державного бюджету шляхом будівництва держфондом нового житла, викупу (реконструкції) існуючих споруд.

Л.РИСУХІН уточнив, що крім новобудов і реконструйованого житла, для оренди можуть використовуватися перепрофільовані адміністративні або виробничі будівлі.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує надавати споруджене за участю держави житло молодим сім'ям в тимчасову оренду без можливості його придбання у власність.