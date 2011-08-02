З 2012р. щорічно забезпечувати житлом планується 10% молодих сімей - законопроект

В Україні, починаючи з 2012 року, щорічно планується забезпечувати житлом 10% молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН в ході презентації законопроекту «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом».

Відповідно до законопроекту, в держбюджеті 2012 року планується передбачити виділення коштів окремою статтею, виходячи з розрахунків вартості заходів з реалізації механізмів держпідтримки забезпечення молоді житлом, що передбачає можливість забезпечити житлом у відповідному році не менше 10% молодих сімей від їх загальної кількості в країні (за даними Держстату або держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов).

Л.РИСУХІН зазначив, що серед основних принципів законопроекту «перш за все, це державна підтримка, а не забезпечення житлом... Держава не будує житло для передачі у власність... Держава або допомагає дешевими і доступними кредитами, або субсидіями, або надає можливість знімати житло в оренду у відповідному житловому фонді. Другий принцип - багатоваріантність державної допомоги по забезпеченню житлом для різних категорій... І третій основний принцип - це, безумовно, прогнозованість, системність і можливість громадського впливу на відповідні органи з точки зору досягнення результатів».

За його словами, законопроект включає сім механізмів держпідтримки забезпечення молоді житлом: надання пільгових довгострокових державних коштів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів (до 30 років під 3% річних); іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних і залучених коштів держфонду (до 30 років під 9,75% річних); сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (МЖК) та молодіжних житлово-будівельних кооперативів (МЖСК) (планується, що місцеві влади представляють фонду в довгострокову оренду земельні ділянки для МЖК і МЖСК для будівництва житла за ціною 1 грн. за 1 га на 1 рік); надання часткової компенсації відсоткової ставки за кредитом, виданим на будівництво (реконструкцію) або придбання житла (під 7,75% річних на термін не більше 10 років); надання держпідтримки для будівництва або придбання житла (у розмірі 30% від вартості будівництва або придбання житла); надання житла в оренду без права його викупу (на період досягнення дорослими членами сім'ї 35 років (включно)); надання податкових пільг.

Л.РИСУХІН зазначив, що законопроект передбачає прийняття на законодавчому рівні нової загальнодержавної програми держпідтримки забезпечення молоді житлом.

Він уточнив, що дві реалізовані фондом програми для молоді (пільгове кредитування і часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами) завершуються в 2012 році.

При цьому документ передбачає створення громадської ради, члени якого будуть затверджуватися Президентом України, а також підвищення статусу держфонду як небанківського державної фінансової установи, «який дозволяє бути серйозним гравцем на ринку нерухомості».

Крім коштів державного та місцевих бюджетів, для фінансування програм передбачається залучити можливості Національного банку, а також планується залучати кошти молоді через МЖК і МЖСК.

Л.РИСУХІН зазначив, що протягом серпня планується провести громадське обговорення законопроекту у всіх областях і після доопрацювання представити громадськості на початку вересня, щоб передати народним депутатам для подачі у Верховну Раду.

У свою чергу народний депутат Андрій ПІНЧУК повідомив, що прийняття законопроекту в цілому очікується до кінця поточного року.

«Я планую подати законопроект у міністерства регіонального розвитку та будівництва, юстиції, фінансів для того, щоб вони дали свої висновки, ми б доопрацювали і спільними зусиллями з урядом взяли б цей законопроект в цілому до кінця року... Об'єктивно, необхідно, щоб цей закон в повну потужність почав працювати вже з 2013 року», - уточнив він.