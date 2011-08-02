Сімферополь реалізує проект єдиного розрахункового «вікна» за послуги ЖКГ

Сімферополь став першим містом в Криму, що почало реалізацію проекту єдиного розрахункового «вікна» по платежах за комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомив прес-центр мерії Сімферополя.

У місті створена повна електронна база платників за послуги ЖКГ. З 1 серпня банківські установи та відділення «Укрпошти» можуть працювати за загальною схемою. У мерії прогнозують зменшення кількості помилок, зниження трудомісткості обробки оплачених повідомлень, збільшення швидкості обслуговування клієнтів.

«Це буде зручно сімферопольцям. Кожен із нас щомісячно здійснює комунальні платежі за різними розрахунковими книжками, в різних відділеннях банків. Тепер жителі Сімферополя отримуватимуть єдину квитанцію за всі види платежів і проводитимуть оплату в усіх банківських та поштових установах», - заявив мер міста Віктор АГЕЄВ.

Влада міста сподівається отримати максимально повну інформацію про те, хто, коли і скільки сплатив комунальних платежів, якими користується субсидіями, які має заборгованості. Це дозволить по-новому будувати соціальні програми для мешканців міста, об`єктивно аналізувати становище в житлово-комунальних службах.

«Зрештою, така система дозволить замінити всі розрахункові книжки платників комунальних послуг на одну пластикову карту, що істотно спростить сімферопольцям розрахунки за комунальними платежами, здійснювати які стане можливим і через інтернет», - заявив В.АГЕЄВ.

Комп`ютерний інтерфейс Єдиної системи прийому та обліку платежів розробила українська IT-компанія. Впровадженням системи в Сімферополі займається підприємство, що вже реалізовувало подібні проекти в Україні.