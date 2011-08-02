У Київській області в липні продано 1 тис. 448 земельних ділянок - експерт

У Київській області в липні цього року на вторинному ринку продано 1 448 земельних ділянок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості SV Realty (компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали невеликі наділи площею 6-20 соток (83% операцій), 14% доводиться на ділянки площею від 20 до 50 соток і 3% - на об`єкти площею від 50 соток до 1 гектара.

У компанії зазначили, що середня ціна операції за липень ц.р. дещо знизилася до 22,8 тис. дол. (у червні 2011 року середня ціна операції становила 23,1 тис. дол.).

Максимальна кількість операцій (61%) доводиться на ділянки вартістю до 18 тис. дол., 32% - у ціновій категорії від 18 до 30 тис. дол. і 7% - у категорії понад 30 тис. дол.

При цьому найдешевшим із районів у 60-кілометровій зоні від Києва залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 065 дол./сотка. Найдорожчими були Києво-Святошинський і Обухівський райони, де середня ціна продажу становила 6 012 дол./сотка і 4 433 дол./сотка відповідно.

Нагадаємо, за підсумками червня 2011 року на вторинному ринку землі Київської області було продано 1 429 ділянок, при цьому середня ціна операції не перевищувала 23,1 тис. дол.