На первинному ринку Києва вартість житла в липні зросла на 0,5%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у липні 2011 року зросла на 0,50% (8 дол.) - до 1593 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1262 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2472 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі - на 0,70% (14 доларів) - до 2002 дол./кв. м, Дніпровському - на 0,91% (12 дол.) - 1 337 дол., Святошинському - на 0,45% (6 дол.) - до 1 337 дол., Деснянському - на 1,56% (20 дол. ) - до 1301 дол./кв. м, Дарницькому - на 0,80% (10 доларів) - до 1262 дол., Печерському районі - на 1,02% (25 доларів) - до 2472 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Голосіївському районі - на 0,31% (5 дол.) - до 1623 дол., Солом`янському - на 0,35% (5 дол.) - до 1429 дол., Подільському - на 1,59% (23 дол.) - до 1 425 дол.

У той же час стабілізація вартості житла сталася в Оболонському районі - на рівні 1619 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.