Вторинне житло у Львові подорожчало на 0,42% - до 1441 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в липні 2011 року зросла на 0,42%, або на 6 дол., - до 1441 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1171 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1813 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Залізничному - на 0,70% (9 дол.) - до 1 303 дол./кв. м, Личаківському районі - на 1,51% (20 дол.) - до 1341 дол., Франківському - на 0,49% (7 дол.) - до 1 432 дол., Шевченківському - на 0,95% (12 дол.) - до 1 271 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Галицькому районі - на 0,44% (8 дол.) - до 1813 дол., Сихівському районі - на 0,76% (9 дол.) - до 1171 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.