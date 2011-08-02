На вторинному ринку Одеси середня вартість житла знизилася на 0,54%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в липні 2011 року знизилася на 0,54% (8 дол.) - до 1466 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського із середнім показником 1194 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1667 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Приморському районі - на 0,95% (16 дол.) - до 1667 дол., в районі смт. Таїрове - на 0,86% (12 дол.) - до 1377 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в районі Черемушки - на 0,65% (8 дол.) - до 1232 дол., в районі Молдаванка - на 0,90% (11 дол.) - до 1230 дол., у селищі Котовського - на 0, 93% (11 дол.) - до 1194 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.