У Полтаві внаслідок сильного дощу сталося підтоплення понад 100 дворогосподарств

У Полтаві тривають роботи з відкачування води із підтоплених дворогосподарств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За їх даними, 2 серпня внаслідок сильного дощу сталося підтоплення 27 приватних житлових будинків та 100 дворогосподарств у Ленінському районі Полтави.

Станом на 7 год. 3 серпня відкачано воду з усіх житлових будинків та 70 дворогосподарств (залишилося підтопленими 30 дворогосподарств).

До ліквідації наслідків підтоплення залучено 27 осіб та 10 одиниць техніки.

На місці події працює оперативна група Управління МНС в Полтавській області.