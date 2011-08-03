У Полтаві внаслідок сильного дощу сталося підтоплення понад 100 дворогосподарств
09:41, 03 серпня 2011Нерухомість
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У Полтаві тривають роботи з відкачування води із підтоплених дворогосподарств.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
За їх даними, 2 серпня внаслідок сильного дощу сталося підтоплення 27 приватних житлових будинків та 100 дворогосподарств у Ленінському районі Полтави.
Станом на 7 год. 3 серпня відкачано воду з усіх житлових будинків та 70 дворогосподарств (залишилося підтопленими 30 дворогосподарств).
До ліквідації наслідків підтоплення залучено 27 осіб та 10 одиниць техніки.
На місці події працює оперативна група Управління МНС в Полтавській області.
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