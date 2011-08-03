Вартість котеджів під Києвом у липні виросла на 1,3% - до 990 дол./кв. м

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в липні 2011 року виросла на 1,33% (13 дол.) - до 990 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,99% (26 дол.) - до 1333 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 204 дол./кв.м, найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу склала 1434 дол./кв.м.

За даними компанії, в липні ц.р. зростання вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі - на 0,90% (12 дол.) - до 1348 дол./кв. м, Києво-Святошинському - на 2,47% (34 дол.) - до 1410 дол./кв. м, Макарівському - на 2,64% (25 дол.) - до 973 дол./кв. м, Бородянському - на 1,66% (15 дол.) - до 916 дол./кв. м, Вишгородському - на 2,08% (20 дол.) - до 983 дол./кв. м, Васильківському - на 2,41% (23 дол.) - до 976 дол./кв. м, Кагарлицькому - на 1,08% (7 дол.) - до 654 дол./кв. м, Фастівському - на 2,36% (12 дол.) - до 521 дол./кв. м, Білоцерківському - на 1,76% (9 дол.) - до 520 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 2,38% (10 дол.) - до 431 дол./кв. м, Рокитнянський - на 1,81% (7 дол.) - до 393 дол./кв. м, Богуславському - на 3,31% (12 дол.) - до 374 дол./ кв. м, Іванківському - на 2,88% (10 дол.) - до 357 дол./кв. м, Таращанському - на 4,08% (10 дол.) - до 255 дол./кв. м, Сквирському - на 4,08% (8 дол.) - до 204 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Обухівському районі - на 0,90% (13 дол.) - до 1434 дол./кв. м, Броварському - на 2,35% (22 дол.) - до 915 дол./кв. м, Миронівському - на 2,70% (13 дол.) - до 469 дол./кв. м, Баришівському - на 3,54% (17 дол.) - до 463 дол./кв. м, Згурівському - на 3,57% (14 дол.) - до 378 дол./кв. м, Яготинському - на 2,09% (8 дол.) - до 375 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).