Вартість землі в передмісті Києва в липні знизилася на 2,05% - до 3733 дол за сотку

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в липні 2011 року знизилася на 2,05%, або 78 дол., - до 3733 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у липні найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1063 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу склала 6018 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 2,81% (174 доларів) - до 6018 дол./сотка, Броварському - на 1,15% (34 дол.) - до 2927 дол ./сотка, Бородянському - на 0,86% (16 дол.) - до 1853 дол./сотка, Макарівському - на 2,15% (37 дол.) - до 1687 дол./сотка, Васильківському - на 1,63 % (40 дол.) - до 2412 дол./сотка, Обухівському - на 0,96% (43 дол.) - до 4426 дол./сотка, Бориспільському - на 2,33% (95 дол.) - до 3983 дол./сотка, Кагарлицькому - на 0,07% (1 дол.) - до 1532 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому - на 0,28% (3 дол.) - до 1063 дол./сотка.

При цьому вартість земельних ділянок зросла в Баришівському районі - на 0,51% (6 дол.) - до 1192 дол./сотка, Білоцерківському - на 0,64% (8 дол.) - до 1266 дол./сотка, Вишгородському - на 0,42% (13 дол.) - до 3090 дол./сотка, Фастівському - на 0,17% (2 дол.) - до 1177 дол./сотка, Іванківському районі - на 0,80% (9 дол.) - до 1141 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.