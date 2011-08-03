Вартість землі в Одеській області в липні знизилася на 2,2% - до 5903 дол за сотку

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в липні 2011 року знизилася на 2,2% (133 дол.) - до 5903 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Біляївський район із середнім показником 2703 дол./сотка, найдорожчим - Іллічівськ, де середня ціна продажу склала 7505 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 2,4% (183 дол.) - до 7 440 дол./сотка, в Іллічевську - на 4,13% (323 дол.) - до 7505 дол./сотка, у Комінтернівському районі - на 1,75% (104 дол.) - до 5837 дол./сотка, в Біляївському - на 1,17% (32 дол.) - до 2703 дол./сотка, в Білгород-Дністровському - на 2,79% (150 дол.) - до 5230 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.